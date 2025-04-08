Ahmet Ketenci'den Yüksel Yıldırım'a yanıt: 'Özürler diledi'

Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ile ilgili açıklamalarına yanıt geldi.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Ketenci, "Madem Sayın Yıldırım samimiyetle konuştuğunu söylüyor, o zaman yaşananları da eksiksiz ve dürüstçe anlatsın. Nasıl 'hadsiz bir paylaşım' yaptığını, gereken cevabı da aldıktan sonra nasıl geri adım atarak 'özürler' dilediğini kamuoyuyla paylaşsın. Eğer gerçekten kendine güveniyorsa, hodri meydan… Tüm yazışmaları yayınlasın, herkes neyin ne olduğunu görsün." ifadelerini kullandı.
1 ADIM GERİDEN;
YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'de Derin Futbol'da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte o sözler...
"Ümit Özat, Kulüpler Birliği whatsapp grubunda yazdığım mesajı söyledi. Galatasaraylı bir taraftar, paylaşım yapmış ve ben de onu attım. Altını okumamıştım paylaşımın. Videoyu izledim, hoşuma gittiği için gruba attım. Salaklık yaptım! İngilizce bir şey, Türkçe çeviri ile tam değil. İngilizce'yi tam bildiğim için John Terry'yi dinledim. 'Jose Mourinho dahi biri. Bize antrenmanlarda ne yapmamız gerektiğini söyledi. 1-0 önde ve baskı yerken, maçı durdurmak için iki kişi yerde yatmamız gerektiğini söyledi. Hakem bizim dışarı çıkmamızı isterken, iki kişi yerde yatarken bunun olmayacağını söyledik. Bunu kimse bilmez. Mourinho dahidir' diyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında da aynısı olmuştu. Kulüp başkanları görsün ve teknik direktörlerine böyle bir şey olabilir diye söylemelerini istedim.
Ahmet Ketenci tavır koydu, 'Arife günü ağzımı bozdurma' dedi. Kınadım ve mesajı sildim. Muhatabım Ali Koç'tur. Ara ve ben de özür dilerim. Bunları bir kenara yazıyorum! Ben kalıcıyım, onlar gidici! Yaş ve mevki olarak büyüğüm. Murat Sancak aradı 'Seni anladım ama onlar anlamadı, sil' dedi. Oraya kötü bir şey atmadım, Mourinho'yu övdüm ama sildim."
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Ketenci, "Madem Sayın Yıldırım samimiyetle konuştuğunu söylüyor, o zaman yaşananları da eksiksiz ve dürüstçe anlatsın. Nasıl 'hadsiz bir paylaşım' yaptığını, gereken cevabı da aldıktan sonra nasıl geri adım atarak 'özürler' dilediğini kamuoyuyla paylaşsın. Eğer gerçekten kendine güveniyorsa, hodri meydan… Tüm yazışmaları yayınlasın, herkes neyin ne olduğunu görsün." ifadelerini kullandı.
1 ADIM GERİDEN;
YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'de Derin Futbol'da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte o sözler...
"Ümit Özat, Kulüpler Birliği whatsapp grubunda yazdığım mesajı söyledi. Galatasaraylı bir taraftar, paylaşım yapmış ve ben de onu attım. Altını okumamıştım paylaşımın. Videoyu izledim, hoşuma gittiği için gruba attım. Salaklık yaptım! İngilizce bir şey, Türkçe çeviri ile tam değil. İngilizce'yi tam bildiğim için John Terry'yi dinledim. 'Jose Mourinho dahi biri. Bize antrenmanlarda ne yapmamız gerektiğini söyledi. 1-0 önde ve baskı yerken, maçı durdurmak için iki kişi yerde yatmamız gerektiğini söyledi. Hakem bizim dışarı çıkmamızı isterken, iki kişi yerde yatarken bunun olmayacağını söyledik. Bunu kimse bilmez. Mourinho dahidir' diyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında da aynısı olmuştu. Kulüp başkanları görsün ve teknik direktörlerine böyle bir şey olabilir diye söylemelerini istedim.
Ahmet Ketenci tavır koydu, 'Arife günü ağzımı bozdurma' dedi. Kınadım ve mesajı sildim. Muhatabım Ali Koç'tur. Ara ve ben de özür dilerim. Bunları bir kenara yazıyorum! Ben kalıcıyım, onlar gidici! Yaş ve mevki olarak büyüğüm. Murat Sancak aradı 'Seni anladım ama onlar anlamadı, sil' dedi. Oraya kötü bir şey atmadım, Mourinho'yu övdüm ama sildim."