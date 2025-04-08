Okan Buruk'tan iki 'satış'a izin çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansı nedeniyle Jelert ve bir türlü iyileşememesi nedeniyle Jakobs'un ayrılığına izin verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan iki 'satış'a izin çıktı!
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08 Nisan 2025 13:04
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs ve Elias Jelert sınıfı geçemedi.

Yönetim Jelert'i sezon sonunda satmayı planlarken, Jakobs'un 8 milyon Euro'luk satın alma maddesini devre dışı bırakmak için Monaco ile görüşme gerçekleştirecek.

Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmadığı iki isim için ayrılığa itiraz etmeyecek.

İKİ OYUNCUYA TOPLAM 18 MİLYON EURO

25 yaşındaki Ismail Jakobs, Monaco'dan 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilmişti.

21 yaşındaki Jelert ise Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservisle alınmıştı.

JAKOBS ARTI JELERT: 1 GOL 1 ASİST

Sakatlıklarla boğuşan Jakobs bu sezon Galatasaray formasını sadece 18 kez giyebildi ve 1 asist yaptı.

Jelert ise 33 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 

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