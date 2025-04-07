Bayern Münih'te Leroy Sane gelişmesi

Bayern Münih, Leroy Sane ile 2028'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te Leroy Sane gelişmesi
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07 Nisan 2025 19:15
Bayern Münih, Leroy Sane ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Sky'da yer alan habere göre, performansının giderek artması ve kalmak istemesi nedeniyle Bayern Münih, Sane'yi takımda tutmak istiyor.

Alman ekibinin, 29 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

YÖNETİME BİLDİRDİ

Bayern Münih adına Sane ile görüşmeleri yürüten sportif direktör Max Eberl'in, yönetim kuruluna Alman yıldızla 2028 yılına kadar sözleşme uzatmak istediğini bildirdiği aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Sane'nin ise Arsenal'in ilgisine rağmen takımda kalmak ve Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalamak konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Bayern Münih'te bu sezon 37 maçta süre bulan Sane, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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