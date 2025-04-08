Sakarya Kadın Futbol Takımı'nın Süper Lig heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off 3'üncülük müsabakalarında mücadele edecekistiyor.Yeşil-siyahlı ekip, lig aşamasında B Grubu'nu 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 4. sırada tamamladı.Bu sonuçla play-off yükselme grubunda oynama hakkı elde eden ve 6 maç sonunda 2. olan takım,Yarı final maçındaçıkacak.Geçen sezon play-out maçlarıyla ligde kalan Sakarya ekibi, rakiplerini yenerek play-off şampiyonluk grubunu ilk iki sırada tamamlayan Yüksekovaspor ve Giresun Sanayispor'un ardından Süper Lig'e çıkan 3. takım olmak istiyor.Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Yazgan, AA muhabirine, şehre şampiyonluk kupasını getirmeyi istediklerini söyledi.Sezonda iki etaplı hedef belirlediklerini anlatan Yazgan, "." dedi.Yazgan, yarı finaldeki rakipleri 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile sezonda iki kez karşılaştıklarına değinerek, analizlerini yaptıklarını, bunu sahaya yansıtıp finale çıkmayı hedeflediklerini anlattı.İyi çalıştıklarını vurgulayan Yazgan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Yazgan, Sakarya halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kente kupayla dönüp güzel bir bayram havası yaşatmayı istediklerini sözlerine ekledi.Takım kaptanıise takım olarak güzel birliktelik yakaladıklarını, aile ortamı oluştuğunu ve bu durumun maçlara yansıdığını dile getirdi.Hedefledikleri başarıyı yakaladıklarını ve daha fazlası için çalıştıklarını aktaran Pelin Nur, "." diye konuştu.Forvet oyuncusude takıma sezon başında katıldığını söyledi.Sezon başından bu yana emek verdiklerini anlatan Bengül Deniz," ifadelerini kullandı.