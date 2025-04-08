Risacher: "Sadece bağırmak için bağıran koçları sevmiyorum"

Atlanta Hawks'ın çaylak oyuncusu Zaccharie Risacher, Avrupa'daki koçluk tarzına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Risacher: 'Sadece bağırmak için bağıran koçları sevmiyorum'
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08 Nisan 2025 13:43
Atlanta Hawks'ın çaylak oyuncusu Zaccharie Risacher, Avrupa'daki koçluk tarzına dair samimi açıklamalarda bulundu.

The Thanalysis Show programında Thanasis Antetokounmpo'ya konuşan Fransız oyuncu, bazı Avrupa koçlarının sadece "bağırmak için bağırdığını" söyledi.

"Avrupa'da koçların oyunculara kızdığı çılgın anları sıkça görüyorsunuz. Sahada da bunu bizzat yaşıyorsunuz; bazen üzerinize gelip sizi kötü hissettirebiliyorlar," diyen Risacher, bu yaklaşımın kültürel bir fark olduğunu vurguladı.

20 yaşındaki forvet, eleştiriye açık olduğunu belirtse de, haksız yere hedef gösterilmenin adil olmadığını söyledi: "Hata yaptıysam, sorumluluğunu alırım. Bağırmak hakkındır. Ama sadece bağırmak için bağıran koçlar var – özellikle genç oyunculara."

Bazı koçların gençleri örnek göstermek için bilinçli olarak hedef aldığını ifade eden Risacher, bu durumun takım içindeki dinamikleri etkileyebileceğini dile getirdi.

İlk NBA sezonunda 12.4 sayı, 3.6 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla dikkat çeken Risacher, Atlanta Hawks rotasyonunda kendine düzenli bir yer edinmiş durumda.

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