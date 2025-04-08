Portland Trail Blazers, genel menajer Joe Cronin ile çok yıllı yeni bir sözleşme imzalayarak takımın yeniden yapılanma sürecinde istikrar mesajı verdi.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Cronin ve Blazers yönetimi çok yıllık bir anlaşmada el sıkıştı. Bu hamle, Portland'ın son dönemde gösterdiği olumlu performansın ardından geldi. Takım, 19 Ocak'tan bu yana 22 galibiyet, 16 mağlubiyet ile ligin en iyi savunma verimlilik oranlarına sahip takımları arasına girdi.



Blazers, 35 galibiyet – 43 mağlubiyetlik derecesiyle geçen sezona kıyasla 14 maçlık bir gelişme gösterdi. Her ne kadar play-off potasından uzak kalsalar da, takımın özellikle savunma tarafında sergilediği gelişim dikkat çekti.



Cronin, Damian Lillard sonrası geçiş döneminde genç oyuncuların gelişimine odaklanan bir strateji izledi ve bu yaklaşımın meyvelerini almaya başladı.



