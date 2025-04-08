Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlayacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Dörtlü Final'e yükselecek ekiplerin belli olacağı çeyrek final serisi çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Bu sezon 9. kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Türk ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket Divissa'dan sadece sarı-kırmızılı takım yoluna devam ediyor.



Galatasaray, Dörtlü Final'e kalma yolunda çeyrek finalde Çekya'dan ERA Nymburk'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finalde mücadele edecek. Galatasaray'ın rakibi ERA Nymburk ise daha önce 2 kez çeyrek final oynamasına rağmen yarı finale çıkamadı.



Çeyrek finalde 3 eski şampiyon var



Şampiyonlar Ligi'nde ERA Nymburk-Galatasaray eşleşmesi dışında AEK-Nanterre 92 (Fransa), Unicaja (İspanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya) ve La Laguna Tenerife (İspanya)-Bertram Derthona (İtalya) çeyrek final mücadeleleri oynanacak.



Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacak ekipler adlarını yeri daha sonra açıklanacak Dörtlü Final'e yazdıracak. Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçlar yarın, ikinci müsabakalar 15-16 Nisan'da, gerekirse üçüncü karşılaşmalar 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak.



Organizasyonda İspanyol takımları 5 kez, Almanya, İtalya ve Yunanistan ekipleri ise birer kez şampiyonluğa ulaştı. Bu sezonki çeyrek finalistlerden Tenerife'nin 2, Unicaja ve AEK'nin de birer şampiyonluğu bulunuyor.



İspanyol ekibi Tenerife, 2016-2017 ve 2021-2022'de, diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos art arda 2019-2020 ve 2020-2021'de kupaya uzanırken, geçen sezon da birinciliği İspanya'dan Unicaja elde etti.



2022-2023'te Alman ekibi Telekom Baskets Bonn, 2017-2018'de Yunanistan'dan AEK ve 2018-2019'da da İtalyan Virtus Bologna kupaya uzandı.



Türk takımlarının performansı



Bu sezon dahil 14 Türk takımının yer aldığı organizasyonda Türk ekipleri 2 kez final gördü. 2016-2017'de Banvit, 2020-2021'de ise Karşıyaka finale çıkmalarına rağmen kupaya uzanamadı.



2016-2017 ve 2017-2018'de Karşıyaka, 2017-2018'de Banvit, 2019-2020'de Türk Telekom, 2021-2022 ve 2023-2024'te TOFAŞ çeyrek finalist olmalarına rağmen adlarını son 4 takım arasına yazdıramadı.



