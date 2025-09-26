Victor Osimhen, geri döndü!

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sakatlığının ardından Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara döndü.
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.
Osimhen, Alanyaspor'a karşı 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
