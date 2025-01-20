Victor Osimhen'den tekliflere ret: 'Boşuna gelmeyin!'

Galatasaray'da 14 gol-6 asiste ulaşan Victor Osimhen'in bu performansına Avrupa devleri kayıtsız kalmadı.
İngiltere'den Chelsea, Manchester United, Arsenal, Fransa'dan PSG ve İtalya'dan Juventus ara transfer dönemi için Osimhen ile iletişime geçti.
Bu sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı alan Nijeryalı forvet, gelen tüm teklifleri "Sezon sonunda görüşelim" diyerek geri çevirdi. Bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in, ocak ayı için geçerli serbest kalma maddesi 75 milyon Euro.
ÖZEL FOTOĞRAFÇI GETİRİYOR
Bu parayı ödemeye hazır kulüpler Avrupa'da mevcut ancak sarı-kırmızılılarda mutlu olan Osimhen, Galatasaray'a verdiği 'Sezonu tamamlama' sözünü tutacak. Maçka'da yaşayan ve takım arkadaşı Mertens'e komşu olan 26 yaşındaki yıldız, İstanbul'da oynanan maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiriyor. Gördüğü ilgi ve sevgiden memnun olan Osimhen, geleceği hakkındaki kararı mayıs ayında verecek.
İngiltere'den Chelsea, Manchester United, Arsenal, Fransa'dan PSG ve İtalya'dan Juventus ara transfer dönemi için Osimhen ile iletişime geçti.
Bu sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı alan Nijeryalı forvet, gelen tüm teklifleri "Sezon sonunda görüşelim" diyerek geri çevirdi. Bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in, ocak ayı için geçerli serbest kalma maddesi 75 milyon Euro.
ÖZEL FOTOĞRAFÇI GETİRİYOR
Bu parayı ödemeye hazır kulüpler Avrupa'da mevcut ancak sarı-kırmızılılarda mutlu olan Osimhen, Galatasaray'a verdiği 'Sezonu tamamlama' sözünü tutacak. Maçka'da yaşayan ve takım arkadaşı Mertens'e komşu olan 26 yaşındaki yıldız, İstanbul'da oynanan maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiriyor. Gördüğü ilgi ve sevgiden memnun olan Osimhen, geleceği hakkındaki kararı mayıs ayında verecek.