Victor Osimhen'den sosyal medyadaki tepkilere flaş yanıt

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçta rakip takımdan Malcom Bokele'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında Ekol Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
"NET BİR TEMAS VARDI"
Pozisyon hakkında konuşan Osimhen, "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı." dedi.
"AĞLAMAYA BAŞLAYACAKLAR"
Açıklamasında, sosyal medyadaki tepkilere de yanıt veren Nijeryalı golcü, "Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart." ifadelerini kullandı.
