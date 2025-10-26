27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Victor Osimhen'den sosyal medyadaki tepkilere flaş yanıt

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçta rakip takımdan Malcom Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuştu.

calendar 26 Ekim 2025 21:07 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 21:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçta rakip takımdan Malcom Bokele'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında Ekol Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

"NET BİR TEMAS VARDI"

Pozisyon hakkında konuşan Osimhen, "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı." dedi.

"AĞLAMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Açıklamasında, sosyal medyadaki tepkilere de yanıt veren Nijeryalı golcü, "Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart." ifadelerini kullandı.

 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
