Victor Osimhen: 'Biz bu konuda çok iyiyiz'

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Alanyaspor maçında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Nijeryalı golcü, "Öncelikle büyük tebrik takıma, taraftara da teşekkür. Onlar olmadan enerjimiz yetmezdi 3 puanı almaya. İlk yarı iyi değildik, ikinci yarı kendimizi düzeltmeyi bildik. Her maçın final olacağını biliyorduk. Önemli bir adımdı bu. Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Osimhen, sözlerine, "İlk yarıdan sonra herkes konuştu. Biz bu konuda iyiyiz. Kaptan, Sanchez, Günay konuştu. Birbirimizi motive ettik. Bize ikinci yarıda gereken enerjiyi bu verdi. Üç puanı alacağımızı biliyorduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama üç puanı biz hak ettik." diye devam etti.
Golcü futbolcu, son olarak, "Morata ile oynamak inanılmazdı. Deneyimli bir oyuncu o. Hücumda topu almak için yaklaşması, takım oyuncusu olarak ileri seviyede biri. Çok mutluyum onunla oynadığım için. Onun ve benim goller attığım bir sezon geçirmeyi diliyoruz." sözlerini sarf etti.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü yıldız, "Takımı tebrik ediyorum, taraftara da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum. Onların bana güvenmesi beni ileri itiyor. Onlar için gol atmak, asist yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Şampiyonluğu kazanmak için gereken her şey bizde var." dedi.
"ARTIK HER MAÇ FİNAL"
Osimhen, son olarak, "Bizim için her maç final artık. Büyük küçük takım ayırt etmeksizin 3 puan için mücadele edeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendimize geleceğiz, bir rejenerasyon süreci olacak." diye konuştu.
Nijeryalı golcü, "Öncelikle büyük tebrik takıma, taraftara da teşekkür. Onlar olmadan enerjimiz yetmezdi 3 puanı almaya. İlk yarı iyi değildik, ikinci yarı kendimizi düzeltmeyi bildik. Her maçın final olacağını biliyorduk. Önemli bir adımdı bu. Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Osimhen, sözlerine, "İlk yarıdan sonra herkes konuştu. Biz bu konuda iyiyiz. Kaptan, Sanchez, Günay konuştu. Birbirimizi motive ettik. Bize ikinci yarıda gereken enerjiyi bu verdi. Üç puanı alacağımızı biliyorduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama üç puanı biz hak ettik." diye devam etti.
Golcü futbolcu, son olarak, "Morata ile oynamak inanılmazdı. Deneyimli bir oyuncu o. Hücumda topu almak için yaklaşması, takım oyuncusu olarak ileri seviyede biri. Çok mutluyum onunla oynadığım için. Onun ve benim goller attığım bir sezon geçirmeyi diliyoruz." sözlerini sarf etti.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü yıldız, "Takımı tebrik ediyorum, taraftara da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum. Onların bana güvenmesi beni ileri itiyor. Onlar için gol atmak, asist yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Şampiyonluğu kazanmak için gereken her şey bizde var." dedi.
"ARTIK HER MAÇ FİNAL"
Osimhen, son olarak, "Bizim için her maç final artık. Büyük küçük takım ayırt etmeksizin 3 puan için mücadele edeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendimize geleceğiz, bir rejenerasyon süreci olacak." diye konuştu.
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