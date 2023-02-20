Victor Nelsson'dan Fenerbahçeli taraftara 2 forma

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, sarı-kırmızlı ve beyaz renkte kendi imzasını taşıyan iki adet formayı depremzedelere yardım amacıyla açık arttırmada satılması için bağışladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'dan Fenerbahçeli taraftara 2 forma
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20 Şubat 2023 08:22
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde yaşayan Nelsson'un babası Claus Nelsson, oğlunun imzaladığı iki formayı, tanıdığı Hüseyin Kökten adındaki Fenerbahçe taraftarı dostuna vererek, depreme katkı yapmasını istediğini söyledi.

Kökten ise sosyal medya hesabına, "Benim nasıl bir Fenerli olduğumu herkes iyi bilir. Burada söz konusu birlik olma zamanı. Dostum Claus Nelsson'a çok teşekkür ederim." dedi.

Kökten, "Yakında, Fenerbahçe, Türk Milli Takımı formalarıyla birlikte Nelsson'un imzalı formalarını da açık arttırmayla satışa çıkararak elde edilecek paranın tamamını Türkiye'ye depremzedelere yardım için göndereceğim" diye yazdı.



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