Victor Hugo, Göztepe için geliyor

Göztepe'nin anlaşmaya vardığı Victor Hugo, cuma günü İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçip, takıma katılacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Victor Hugo, Göztepe için geliyor
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29 Ağustos 2024 17:46
Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Victor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, ülkesinin Flamengo takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan genç futbolcunun cuma günü İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçip, takıma katılacağını açıkladı.

Göz-Göz, Flamengo'da profesyonel olarak 2024'te Brezilya Ligi'nde 10, Libertadores Kupası'nda 2 maça çıkan oyuncuyla ilgili, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, Cuma günü İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir" açıklamasını yaptı.

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