17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Veysel Bilen'den Konferans Ligi mesajı!

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kırmızı-beyazlı kulübün gündemi hakkında konuştu.

calendar 17 Ekim 2025 13:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Veysel Bilen'den Konferans Ligi mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ve UEFA Konferans Ligi'nde sahalarında oynayacakları Dinamo Kiev maçları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Zecorner Kayserispor karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Veysel Bilen, "Kayserispor karşısında zor maçlarımızdan bir tanesini daha oynayacağız. Biliyorsunuz hafta başında bir teknik direktör değişikliğine gitti Kayserispor. Hoca değişikliklerinden sonra bir takımda genelde direnç fazlalığı oluyor. Onu da dikkate alarak çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

'KİEV MAÇI, VARŞOVA GALİBİYETİNİ TAÇLANDIRACAK BİR KARŞILAŞMA OLACAK'

9 Kasım'a kadar 6 karşılaşma oynayacak Samsunspor'u zorlu bir dönem beklediğini söyleyen Bilen, "Şu anda milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte tam takım halinde çalışma fırsatımız oldu. Cumartesi günü Kayseri'ye gidecek takımımız. Samsunpor olarak hedefimiz 3 puan. Ancak yenemiyorsak da yenilmemeliyiz. Bütün maçlara puan ve puanlar almak için çıkıyoruz. Daha sonra da evimizde Dinamo Kiev ile oynayacağız. Dinamo Kiev maçı bizim gruptaki Varşova maçının galibiyetinden sonra anlam kazanacak, o galibiyetin taçlandıracak bir karşılaşma olacak. İçeride Dinamo Kiev'i geçtiğimiz takdirde grup aşamasından çok rahatlıkla çıkacağız gibi gözüküyor. Kayseri'den sakatlık yaşamadan dönmeyi hedefliyoruz inşallah. Bu haftadan başlayarak 9 Kasım'a kadar 6 tane karşılaşma yapacağız. Zorlu bir döneme girdik. Ama oyuncu kadromuza güveniyoruz. Kadro derinliğimiz, genişliğimiz, oyuncularımızın moral ve motivasyonu bize güç veriyor. Onlara tek tek inanıyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine de inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.