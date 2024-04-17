Vefa Küçük, adaylıktan vazgeçti

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için daha önce adaylığını açıklayan Vefa Küçük, bu kararından vazgeçti ve adaylıktan çekildi.
Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat, Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi 27 Nisan tarihinde yapılacak.
Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için daha önce adaylığını açıklayan Vefa Küçük, bu kararından vazgeçti ve adaylıktan çekildi.
Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat, Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi 27 Nisan tarihinde yapılacak.
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