Vefa Küçük, adaylıktan vazgeçti

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklayan Vefa Küçük, bu kararından vazgeçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vefa Küçük, adaylıktan vazgeçti
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17 Nisan 2024 12:57
Son güncelleme 17 Nisan 2024 13:33
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için daha önce adaylığını açıklayan Vefa Küçük, bu kararından vazgeçti ve adaylıktan çekildi.

Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat, Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi 27 Nisan tarihinde yapılacak.

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