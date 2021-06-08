Vefa Küçük: "Adaylık için 200 imza yeterli"

Kadıköy Ülker Stadı'nda yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi Vefa Küçük'ten açıklama geldi.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Vefa Küçük: 'Adaylık için 200 imza yeterli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2021 11:25
Fenerbahçe 'de 25-26 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Ülker Stadı'nda yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi Vefa Küçük'ten başkan adaylarına çağrı geldi.

Sarı Lacivertli kulübün kongre üyelerinin hepsinin şartları yerine getirmesi halinde son gün bile aday olabileceklerini sözlerine ekleyen Küçük, "200 imza toplayan aday olarak başvurabilir" dedi.

Şu ana kadar mevcut başkan Ali Koç'un dışında Fenerbahçe kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt, "Fenerbahçe sahipsiz değildir" sloganıyla Sarı Lacivertli kulüp için başkan adaylığını açıklamıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.