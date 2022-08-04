VavaCars'ın Türk sporuna desteği sürüyor

Türkiye'nin ilk dijital ikinci el araç alım-satım ticaret platformu VavaCars, Türk sporuna verdiği desteği sürdürüyor.



Şirket, 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği Fatih Karagümrük Spor Kulübü ile olan ana sponsorluk anlaşmasını yeniledi. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşen imza töreninde VavaCars CEO'su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ile futbolcular Caner Erkin, Emiliano Viviano ve Ahmed Musa hazır bulundu.



Anlaşma kapsamında VavaCars, 2022-2023 sezonunda da kulübün isim ve forma ana sponsorluğunu devam ettirecek.





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