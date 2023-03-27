Brooklyn Nets koçu Jacque Vaughn, Ben Simmons'ın "muhtemelen" bu sezonun kalanında forma giyemeyeceğini söyledi.



Simmons'ın, yakın zamanda sırtında bir sinir sıkışması teşhisi konduğu için süresiz olarak kadro dışı olacağı söylenmiş olsa da, Vaughn, 26 yaşındaki oyuncunun geri dönüş ihtimali konusunda gerçekçi konuştu:



"Bir koç olarak, benim de kontrolümde olan ve olamayan şeyler var. Kontrol edemediğim şey bu sakatlık. Edebildiğim şey ise, bu grubu oynamaya hazırlamak. Ve dürüst olmak gerekirse, sezonun geri kalanında muhtemelen bize katılmayacağı gerçeği var. Uzmanlar tarafından incelendiğinde bu durum daha kesinlik kazanacak."



Bu sezon Nets için 42 maça çıkan Simmons, 6.9 sayı, 6.3 ribaund ve 6.1 asist ile kariyerinin en düşük ortalamalarını yakalamıştı.





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