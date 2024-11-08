San Antonio Spurs guardı Devin Vassell'in, Cumartesi günü Utah Jazz'a karşı oynanacak karşılaşmada bu sezonki ilk maçına çıkabileceği bildirildi.



Geçtiğimiz sezon maç başına kaydettiği %47.5 şut isabeti ve 19.5 sayı ortalamasıyla Spurs'ün en skorer ikinci oyuncusu olmuş olan Vassell, önceki yaz sağ ayağındaki stres kırığını onarmak için ameliyat olmuştu.



Spurs, bu sezon 4-5'lik bir dereceye sahip.



