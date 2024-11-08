Vassell, Spurs ile sezon siftahını Cumartesi yapabilir

San Antonio Spurs guardı Devin Vassell'in, Cumartesi günü Utah Jazz'a karşı oynanacak karşılaşmada bu sezonki ilk maçına çıkabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Vassell, Spurs ile sezon siftahını Cumartesi yapabilir
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08 Kasım 2024 12:14
San Antonio Spurs guardı Devin Vassell'in, Cumartesi günü Utah Jazz'a karşı oynanacak karşılaşmada bu sezonki ilk maçına çıkabileceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon maç başına kaydettiği %47.5 şut isabeti ve 19.5 sayı ortalamasıyla Spurs'ün en skorer ikinci oyuncusu olmuş olan Vassell, önceki yaz sağ ayağındaki stres kırığını onarmak için ameliyat olmuştu.

Spurs, bu sezon 4-5'lik bir dereceye sahip.

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