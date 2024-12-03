Charlotte Hornets guardı Vasilije Micic'in, NBA'deki yöneticiler tarafından takas edilmesi muhtemel bir oyuncu olarak görüldüğü bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre lig yöneticileri, Micic'i potansiyel bir takas adayı olarak görüyor.



30 yaşındaki EuroLeague veteranı, Charlotte'un kalabalık guard rotasyonunda istikrarlı bir rol bulmakta zorlandı ve bu da kendisini takas dönemi yaklaşırken takip edilecek bir isim haline getirdi.



İki kez EuroLeague şampiyonu olan ve MVP seçilmiş olan Micic, bu sezon maç başına ortalama 17,8 dakikada 5,6 sayı, 3 ribaund ve 2,2 asist kaydediyor.



Micic'in bu sezon 7,72 milyon dolar kazandığı ve gelecek sezonda 8,11 milyon dolarlık takım opsiyonuna sahip olduğu sözleşmesi, kendisini deneyimli bir oyun kurucu arayan takımlar için uygun bir seçenek haline getirdi.



Charlotte için yedek oyun kurucu dakikalarının çoğunu Tre Mann aldığından ötürü, Micic pek fazla süre alamamıştı.



Micic, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes ile EuroLeague şampiyonluğu da dahil olmak üzere yurtdışındaki başarılı kariyerinin ardından NBA'e geçtiğimiz sezon katılmıştı.



