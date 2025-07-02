Vasilije Micic, Milwaukee Bucks'ta

Milwaukee Bucks, Vasilije Micic'i kadrosuna katmak için Charlotte Hornets ile bir takas anlaşması yaptı.

calendar 02 Temmuz 2025 14:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Vasilije Micic, Milwaukee Bucks'ta
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Milwaukee Bucks, Vasilije Micic'i kadrosuna katmak için Charlotte Hornets ile bir takas anlaşması yaptı.

ESPN'in haberine göre Bucks, bu takasta Pat Connaughton ile birlikte 2031 ve 2032 yıllarına ait ikinci tur draft haklarını Hornets'a gönderdi.

Connaughton'ın performansındaki ciddi düşüş nedeniyle Bucks yönetimi uzun süredir oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyordu.


Sırp guard Micic, geçtiğimiz sezonu Charlotte Hornets ve Phoenix Suns arasında geçirdi. Toplam 41 maçta forma giyen Micic, 19.1 dakika ortalamayla 6.6 sayı, 2.2 ribaund ve 3.1 asist istatistikleriyle oynadı.

Takasın gerçekleşmesini kolaylaştırmak için Suns, Micic'in 2025-26 sezonu için 8.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı.

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