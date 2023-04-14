Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, sözleşmesindeki oyuncu opsiyonu konusunda karar vermeye henüz hazır olmadığını söyledi.



VanVleet'in 2023-24 sezonu için Raptors'la olan 22,8 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirmesi beklense de, bunun için henüz hazır olmadığını belirtti:



"Şu anda çok dramatik bir ruh halimiz olduğunuz biliyorum. Sezona bu şekilde veda etmek zor... Opsiyonu kullanma konusunda bir karara varmak için de acelem yok. Biraz zaman alacak."



VanVleet, takımın resmi bir teklifte bulunduğunu reddetmesine rağmen, 2022-23 sezonundan önce dört yıllığı 114 milyon dolarlık bir uzatmayı reddettiği bildirilmişti.



2020'de Raptors ile dört yıllığı 85 milyon dolarlık bir anlaşma ile yeniden sözleşme imzalayan VanVleet, bu sezon ortalama 19.3 sayı, 7.2 asist ve 4.1 ribaund ile oynamıştı.





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