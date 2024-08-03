Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.



Kentin tarihi, kültürel ve doğa zenginliklerini tanıtmak ve yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen yarışma, Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi'nde yapıldı.



Organizasyonda birçok ilden kente gelen 36 sporcu, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde uçuş yaparak belirlenen hedefe ulaşmaya çalıştı.



Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Van'ın sporlar için önemli bir merkez olduğunu söyledi.



Kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Federasyonun takviminde yer alan 14 ilimizden yarışmacılar buradaki etkinliğe katılım sağladı. Doğu Anadolu Bölgesi Hedef Yarışı için toplam 32 yarışmacımız burada yarışıyor. İlk beşe girecek sporcular Eskişehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak." dedi.



Van'ın muazzam güzelliklerinin üstünde uçuş yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Van Gölü ve Süphan Dağı çok güzel görüntü oluşturuyor. Van halkının bize gösterdiği müthiş bir misafirperverlik var. Yarışma burada üst üste ikinci kez yapılıyor ve çok güzel geçiyor." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise kentin doğal altyapısı ve coğrafi konumunun yamaç paraşütü sporuna uygun olduğunu ifade etti.



Erzincan'dan yarışmaya katılan Abdulkadir Eren, "Yaklaşık 14 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapıyorum. Bu spor sayesinde yeni yerler keşfediyor, yeni insanlarla tanışma fırsatı buluyorum. Bu sporla ilgilenen herkesi Van'a davet ediyorum. Muazzam bir atmosferi var." şeklinde konuştu.





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