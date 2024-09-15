Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün ezeli rakiplerinden Trabzonspor'a konuk olacak.
Yeni sezona çok başarılı bir başlangıç yapan Kartal ligde Samsunspor (0-2), Antalyaspor (4-2) ve Sivasspor'u (2-0) yenerek 3'te 3 yapmıştı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor deplasmanından üç puanla dönerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
EN CİDDİ TESTLERDEN
Beşiktaş'a oynattığı pozitif futbolla takdir toplayan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst bu müsabakaya büyük önem veriyor. Hollandalı hoca, Trabzonspor'la oynayacakları karşılaşmanın kendileri için en ciddi testlerden biri olacağını düşünüyor. Giovanni van Bronckhorst kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaparken, uyarılarda bulundu. Kartal'ın teknik patronu, Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak Trabzonspor'un kendi seyircisi önünde kazanmak için büyük bir mücadele ortaya koyacağının altını çizdi.
''OYUN PLANIMIZA SADIK KALMALIYIZ''
Yeni sezonun ilk bölümünde oynadıkları 6 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan Van Bronckhorst'un, "Milli ara öncesi oynadığımız son maçta Sivasspor'u mağlup ederek ilk bölümü başarıyla kapatmıştık. Sezonun ikinci bölümüne de 3 puanla başlamalıyız. Bildiğiniz gibi rakibimizde yeni bir teknik adam göreve getirildi ve bizimle oynayacakları maçı büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Bu maç, gücümüzü herkese bir kez daha kanıtlamak adına bizim için de çok önemli bir fırsat olacak. Skordan bağımsız olarak oyun planımıza sadık kalmalıyız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak kazanırız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Yeni sezona çok başarılı bir başlangıç yapan Kartal ligde Samsunspor (0-2), Antalyaspor (4-2) ve Sivasspor'u (2-0) yenerek 3'te 3 yapmıştı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor deplasmanından üç puanla dönerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
EN CİDDİ TESTLERDEN
Beşiktaş'a oynattığı pozitif futbolla takdir toplayan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst bu müsabakaya büyük önem veriyor. Hollandalı hoca, Trabzonspor'la oynayacakları karşılaşmanın kendileri için en ciddi testlerden biri olacağını düşünüyor. Giovanni van Bronckhorst kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaparken, uyarılarda bulundu. Kartal'ın teknik patronu, Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak Trabzonspor'un kendi seyircisi önünde kazanmak için büyük bir mücadele ortaya koyacağının altını çizdi.
''OYUN PLANIMIZA SADIK KALMALIYIZ''
Yeni sezonun ilk bölümünde oynadıkları 6 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan Van Bronckhorst'un, "Milli ara öncesi oynadığımız son maçta Sivasspor'u mağlup ederek ilk bölümü başarıyla kapatmıştık. Sezonun ikinci bölümüne de 3 puanla başlamalıyız. Bildiğiniz gibi rakibimizde yeni bir teknik adam göreve getirildi ve bizimle oynayacakları maçı büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Bu maç, gücümüzü herkese bir kez daha kanıtlamak adına bizim için de çok önemli bir fırsat olacak. Skordan bağımsız olarak oyun planımıza sadık kalmalıyız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak kazanırız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.