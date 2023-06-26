Valladolid, Cyle Larin'in bonservisini aldı!

İspanyol ekibi Real Valladolid, Cyle Larin'in bonservisinin Club Brugge'den alındığını ve Kanadalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; realvalladolid.es
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Valladolid, Cyle Larin'in bonservisini aldı!
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26 Haziran 2023 18:30
Son güncelleme 26 Haziran 2023 18:38
Bu sezon İspanya La Liga'da küme düşen takımlarından biri olan Real Valladolid, kiralık futbolcusu Cyle Larin'in bonservisinin alındığını duyurdu.

Ronaldo Nazario'nun başkanı olduğu İspanyol ekibi, Kanadalı golcünün bonservisinin Club Brugge'den alındığını ve 2 yıllık mukavele imzalandığını belirtti.

28 yaşındaki futbolcu devre arasında katıldığı Valladolid ile 19 maça çıkıp 8 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Süper Lig'de 3 sezon Beşiktaş forması giyen Larin, geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi sona ermiş ve Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.
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