Valencia yine boş geçmedi

Fenerbahçe'nin gol kralı yıldızı Enner Valencia, Adana Demir deplasmanında da çok kritik bir anda sahneye çıktı.



Enner Valencia, takımı 1-0 yenik durumdayken sağ kanatta aldığı topa ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla kaleci Ertaç'ı avladı.



Tecrübeli forvet, ligde 18. maçında gol sayısını 20'ye yükseltti. Valencia, Gaziantep deplasmanında 90+1'de galibiyet golünü atıp, Ümraniye karşısında 89'da Glumac'a kendi kalesine attırmıştı. Dün de son anlarda golünü atan Ekvadorlu yıldız, takımına en azından 1 puan kazandırdı.

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