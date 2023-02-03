Valencia yine boş geçmedi

Adana Demirspor karşısında da ağları bulan Enner Valencia, ligdeki gol sayısını 20'ye yükseltti.

, Fotoğraf; AA
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Valencia yine boş geçmedi
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03 Şubat 2023 12:36
Fenerbahçe'nin gol kralı yıldızı Enner Valencia, Adana Demir deplasmanında da çok kritik bir anda sahneye çıktı.

Enner Valencia, takımı 1-0 yenik durumdayken sağ kanatta aldığı topa ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla kaleci Ertaç'ı avladı.

Tecrübeli forvet, ligde 18. maçında gol sayısını 20'ye yükseltti. Valencia, Gaziantep deplasmanında 90+1'de galibiyet golünü atıp, Ümraniye karşısında 89'da Glumac'a kendi kalesine attırmıştı. Dün de son anlarda golünü atan Ekvadorlu yıldız, takımına en azından 1 puan kazandırdı.
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