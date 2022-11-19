Valencia, Katar kulüplerinin gözdesi oldu

2022 Dünya Kupası'nda Ekvador forması giyecek olan Enner Valencia'ya Katar kulüplerinin büyük ilgisi olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Valencia, Katar kulüplerinin gözdesi oldu
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19 Kasım 2022 11:48
Fenerbahçe'yi 2022 Dünya Kupası'nda Michy Batshuayi ile birlikte temsil edecek isimlerden bir tanesi olan Enner Valencia, Katar kulüplerinin yakın markajına girmiş durumda.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Pazar günü dev organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşıya karşıya gelirken Katar basının en çok Valencia'ya ilgilisi olduğu görülüyor. Çıkan haberlerde Katar kulüplerinin Enner Valencia'yı yakın markaja aldığı ve menajerine çok cazip teklifler sunmak için sırada bekledikleri ifade edildi.

Valencia'ya gelecek tekliflerin yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulabileceği, kontratının son senesinde olmasından dolayı bu durumun Fenerbahçe'yi zor duruma sokabileceği öne sürüldü. Valencia şu anda Fenerbahçe'de yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'de bu sezon harika işler çıkartan ve Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Valencia için Fenerbahçe'nin Dünya Kupası sonrasında yeni bir teklif sunma ihtimalinin de bulunduğu gelen haberler arasında.

MANŞETLERE TAŞINDI

Açılış maçında Katar'a karşı Ekvador forması giyecek olan Enner Valencia, Katar basınının en çok ilgi duyduğu futbolcuların başında geliyor. Katar kulüplerinin yoğun ilgisi ise manşetlere taşınmış durumda.

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