VakıfBank set vermeden avantajı kaptı!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın LKS Commercecon ekibini 3-0 mağlup etti.
Lodz kentindeki Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı VakıfBank, 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle kazandı.
Sarı-siyahlı ekiple Polonya temsilcisi arasındaki rövanş mücadelesi, 1 Mart Çarşamba günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Lodz kentindeki Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı VakıfBank, 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle kazandı.
Sarı-siyahlı ekiple Polonya temsilcisi arasındaki rövanş mücadelesi, 1 Mart Çarşamba günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.
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