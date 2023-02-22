VakıfBank set vermeden avantajı kaptı!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın LKS Commercecon ekibini 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank set vermeden avantajı kaptı!
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22 Şubat 2023 23:47
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın LKS Commercecon ekibini 3-0 mağlup etti.

Lodz kentindeki Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı VakıfBank, 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle kazandı.

Sarı-siyahlı ekiple Polonya temsilcisi arasındaki rövanş mücadelesi, 1 Mart Çarşamba günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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