VakıfBank, rövanş öncesi avantajı kaptı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya ekibi Vero Volley'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, rövanş öncesi avantajı kaptı!
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15 Mart 2023 21:26
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya ekibi Vero Volley'i 3-0 mağlup etti.

Rövanş mücadelesi, 21 Mart Salı günü İtalya'nın Milano kentinde oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Ogbogu (Ayça Aykaç)

Vero Volley: Larson, Folie, Thompson, Sylla, Stevanovic, Orro (Parrocchiale, Rettke, Davyskiba, Candi)

Setler: 25-18, 25-19, 25-17

Süre: 65 dakika (21, 23, 21)

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