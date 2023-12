VakıfBank Menajeri Banu Can Schürmann, Kulüpler Dünya Şampiyonluğu'na inanıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Çin'de gerçekleştirilecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda sarı-siyahlı ekibin beşinci şampiyonluğuna ulaşacağına inanıyor.VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Banu Can Schürmann, sözlerine sezon değerlendirmesiyle başladı.Fenerbahçe Opet karşısında kazanarak sezona Şampiyonlar Kupası'yla başladıklarını belirten Schürmann, sezona galibiyet serisiyle girdiklerine ancak üst üste 2 yenilgi aldıklarını dile getirdi.FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için Çin'e gideceklerini hatırlatan Banu Can Schürmann, bütün hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek "Organizasyonun Çin'de olması bizi zorlayan faktörlerden birisi ama bizim gibi bütün takımlar aynı yere gideceği için eşit şartlarda olacağız. Uzun bir yolculuk olacak. Jetlag ve gıda konusunda bütün planları ve hazırlıkları yaptık. İnşallah güzel bir sonuçla döneceğiz. Biz çalışmalarımıza 3 ay öncesinde başladık. FIVB bu organizasyonun Çin'de olacağını açıkladıktan sonra biz hazırlıklarımıza başladık. Malzemesi, uçak bileti, gıdası, oteli... Biz 3 gün erken gidiyoruz ve bu 3 gün nedeniyle organizasyon komitesi bizim için özel bir çalışma yapmıyor. Bu süreçte kendi özel spor salonumuzu ve fitness salonumuzu bulma planlarını yaptık. Gideceğimiz 10 günlük sürecin öncesinde 3 aylık bir çalışma oldu." açıklamasında bulundu.Yaklaşan organizasyonda bütün takımların aynı otelde kalacağını ve bu takımlar içinde Eczacıbaşı Dynavit'in olduğunu da söyleyen Schürmann, "Tabii ki bir Türk takımıyla aynı yerde olmak çok güzel. Umuyoruz ki birimizden birisi (VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit) bu kupayı Türkiye'ye getirecek." diye konuştu.2005 yılında CEV'de görev alan ve asbaşkanlık yapan Banu Can Schürmann, o dönemden bugüne kadar Türkiye'de voleybolun çok büyük mesafe kat ettiğini belirtti.VakıfBank'ın FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4 kez zafere uzandığını belirten ve Türkiye'de voleybolun büyük mesafe kat ettiğini aktaran Schürmann "Ben CEV'e 2005 yılında seçildiğimde Türk voleybolu tabii ki bir noktadaydı ama geçen 20 yılda inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Bu yaz kızlarımız bizi çok gururlandırdı. Bu takımın büyük bir parçasının VakıfBank'tan gelmesi de bizim için ayrı gurur. Şu anda Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada voleybolda ilk takımlar arasında sayılmak gurur verici. Biz de bu bayrağı düşürmeden, çıtayı indirmeden FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndan kupayla gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.VakıfBank'ın Avrupa'nın en iyi takımları arasında gösterilmesinin transfer konusunda nasıl bir etkisi olduğu hakkında da konuşan Schürmann, şöyle devam etti:"Artık günümüzde sporcular düşünmeden gelmiyor. Bunun maddi durumları var. Sadece VakıfBank değil, Avrupa'da birçok kulüp bizim ulaştığımız seviyelerde transfer yapıyor. Ama tabii ki VakıfBank; kuruluşu, tarihi ve devamlılığı açısından Avrupa'nın en büyük ve en güvenilir takımlarından birisi. Ben de sporcu olsaydım VakıfBank'a gelmek isterdim. Böyle bir salon, böyle bir yönetim ve böyle bir destek var. Biz herhangi bir futbol takımının devamı değiliz. Buna rağmen bu salon her maçımızda doluyor. Gönülden destekleyen taraftarlarımız var ve bu bizim için çok önemli."Son olarak VakıfBank'ın altyapı atılımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısının altyapılara etkisi hakkında konuşan Banu Can Schürmann, şunları söyledi:"Şu anda altyapımızda gelecek için ümit vadeden birçok oyuncu var. Bu oyuncuları dönem içinde diğer takımlara kiralıyoruz. Bu dönem A takımda oynama şansları olmadığı için kiralık olarak verip destekliyoruz. Gelecek olan oyuncularımız var. Altyapımız ve spor okullarımız çok iyi çalışıyor. Hafta sonları sadece burada 400 kız çocuğumuz spor okulu antrenmanları yapıyor. Bunun dışında mini takımlarımız müsabakalar yapıyor. Ben de onların yanında olmaya çalışıyorum. A Milli Kadın Takımı'nın başarısı sadece bize değil bütün kulüplere inanılmaz bir ilgi sağladı. Biz kapılarımızı açabilsek her hafta sonu 1000'e yakın kız öğrenciyi alabiliriz ama kapasitemiz belli. Ama VakıfBank'ın İstanbul'da 3 tane, İzmir'de, Bursa'da ve Ankara'da spor okulları var. Kapasitenin yettiği kadar ve hatta bazen üstünde kızlarımıza spor yaptırıyoruz."Sarı-siyahlı ekip, 13-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için bu gece Çin'e hareket edecek.