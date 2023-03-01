Vakıfbank Egonu'yla uzatmayacak, İtalyanlar talip

Vakıfbank'ın sözleşme opsiyonunu uzatmayacağı belirtilen İtalyan yıldız Paola Egonu, Vero Volley Milano ile anlaşmak üzere.



İtalyan basını, bir süredir görüşme halinde olduğu Egonu'nun Vakıfbank'taki durumunun netleşmesi üzerine Milano ekibinin transfer çalışmalarına hız verdiğini aktardı. Egonu'nun ülkesine dönmek istemesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek görüldüğü ve yıldız ismin yakın zamanda Vero Volley Milano'ya imza atacağı kaydedildi.



Paola Egonu'nun Vakıfbank ile sözleşmesinin 31 Mart'ta sona ereceği ve ardından ülkesinin yolunu tutacağı ifade ediliyor.



Vakıfbank'ın sezon başında kadrosuna kattığı Egonu'nun ayrılığı sonrası hedefindeki ismin ise Eczacıbaşı'nın yıldız ismi Tijana Boskovic olacağı belirtiliyor.





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