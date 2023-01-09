Vakıfbank, Ebrar Karakurt'a konuk olacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında salı günü deplasmanda Ebrar Karakurt'un forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşı karşıya gelecek.



Novara kentindeki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.



İki takım da gruptaki ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı. VakıfBank, gruptaki ilk maçında Kızılyıldız'ı 3-0, ikinci maçında da Potsdam'ı 3-1 mağlup etti. Igor Gorgonzola ise ilk karşılaşmasında Potsdam'ı 3-1, ikinci müsabakasında da Kızılyıldız'ı 3-0 yendi.





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