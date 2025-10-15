16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Vaclav Cerny, İlk 5'e girdi!

2026 Avrupa Elemeleri'nde en çok gol fırsatı yaratanlar listesinde Martin Odegaard zirvede yer alırken Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny'i dördüncü sırada yer aldı.

calendar 15 Ekim 2025 15:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Vaclav Cerny, İlk 5'e girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde En Çok Gol Fırsatı Yaratan Futbolcular açıklandı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ODEGAARD 

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde en çok gol fırsatı yaratan futbolcular listesi belli oldu. Listenin zirvesinde Norveçli yıldız Martin Odegaard yer aldı.

Arsenal forması giyen Ødegaard, elemeler boyunca 25 gol pozisyonu üreterek ilk sırada yer aldı. Onu Gallerli Sorba Thomas ve İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali, 23'er gol fırsatıyla takip etti.

CERNY DÖRDÜNCÜ SIRADA

Çekya formasıyla dikkat çeken Vaclav Cerny, 21 gol pozisyonu ile listenin dördüncü basamağında kendine yer buldu. Aynı sayıda gol fırsatı yaratan Kevin De Bruyne ise Beşinci sırada yer aldı. 

Listenin devamında Memphis Depay (19), Ivan Perisic (18), Manor Solomon (18), Gvidas Gineitis (18) ve Michael Olise (17) ilk 10'da yer alan diğer isimler oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
