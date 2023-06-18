Uzatmaların sonunda Alaves La Liga'ya çıktı

İspanya 2. Ligi'nde Alaves, Yükselme Play-off'ları rövanşında Levante'yi 1-0 yenerek La Liga'ya adını yazdırmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Uzatmaların sonunda Alaves La Liga'ya çıktı
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18 Haziran 2023 01:33
İspanya 2. Ligi Yükselme Play-off final rövanşında Alaves ile Levante karşı karşıya geldi.

İlk maçı golsüz biten maçın rövanşında normal süre de 0-0 sona ererken uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarının son saniyesinde 120+9'de Alaves penaltı kazandı. Topun başına gelen Villalibre'nın golüyle Alaves penaltılara kalmadan maçı kazanan taraf oldu ve adını La Liga'ya yazdırmayı başardı.

Alaves ile birlikte Granada ve Las Palmas La Liga'da önümüzdeki sezon boy gösterecek.

La Liga'da bu sezon Elche, Espanyol ve Real Valladolid küme düşmekten kurtulamayan ekipler olmuştu.

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