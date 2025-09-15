15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Uşakspor liderlik koltuğuna oturdu!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta deplasman Afyonspor'u 4-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğuna oturdu.

calendar 15 Eylül 2025 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşakspor liderlik koltuğuna oturdu!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk maçında evinde Altay'ı 2-0 yendikten sonra deplasmanda Afyonspor'u 4-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğuna oturmanın sevincini yaşıyor.

Ligde 2 maçta topladığı 6 puanla yoluna kayıpsız devam eden kırmızı-siyahlılar, 6 kez rakip fileleri sarsarken kalesini gole kapatarak zirveye yerleşti. Afyon ekibini Yusufhan (2), Ercan ve Selçuk'un golleriyle dize getiren Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe, Uşak temsilcisindeki görevine iyi bir başlangıç yaptı. Uşakspor bu hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
