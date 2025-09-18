18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Uşakspor'dan prim çağrısı!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Uşakspor'da yönetim, futbolculara ödenecek primler için kampanya başlattı.

calendar 18 Eylül 2025 13:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşakspor'dan prim çağrısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 2 maçında Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Uşakspor'da yönetim futbolculara ödenecek primler için kampanya başlattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten, "Kazanmak Uşakspor'dan, Primler Şehirden" sloganıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta futbolcularımıza dağıtılacak kazanma primi için, siz değerli aşigolardan destek bekliyoruz. Kulübümüzün banka hesabına, 'Prim bağışı' şeklinde açıklama yaparak uygun gördüğünüz parasal miktarı gönderebilirsiniz. Desteğiniz için teşekkürler."

Uşak temsilcisi pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında 3'te 3 yapmak için mücadele verecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.