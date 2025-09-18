Uşakspor'dan prim çağrısı!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 2 maçında Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Uşakspor'da yönetim futbolculara ödenecek primler için kampanya başlattı.



Kırmızı-siyahlı kulüpten, "Kazanmak Uşakspor'dan, Primler Şehirden" sloganıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu hafta futbolcularımıza dağıtılacak kazanma primi için, siz değerli aşigolardan destek bekliyoruz. Kulübümüzün banka hesabına, 'Prim bağışı' şeklinde açıklama yaparak uygun gördüğünüz parasal miktarı gönderebilirsiniz. Desteğiniz için teşekkürler."



Uşak temsilcisi pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında 3'te 3 yapmak için mücadele verecek.



