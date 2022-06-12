Uruguay'da Muslera kenara geldi, gözleri doldu!

Uruguay, hazırlık maçında Panama ile karşı karşıya geldi. Uruguay'ın karşılaşmayı 5-0 kazandığı maçta ilginç bir an yaşandı.



MUSLERA'NIN YERİNE GİRDİ, GÖZLERİ DOLDU



Galatasaraylı Fernando Muslera 46'da oyuna girdi. 35 yaşında ilk kez milli formayı giyen kaleci Sebastian Sosa, Muslera'nın yerine oyuna girerken duygusal anlar yaşadı.



URUGUAY KALESİNİ GOLE KAPATTI



Hazırlık maçları kapsamında Meksika ile karşılaşan Uruguay mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Amerika ile yapılan 2. hazırlık maçında kaleye geçen Galatasaraylı eldiven Muslera geçit vermedi ve müsabaka 0-0 sona erdi. Bu sonuçların ardından Uruguay son 3 maçta 8 gol atarken kalesini gol kapattı.



GALATASARAY İLE 15 KUPA KAZANDI



35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan Fernando Muslera başarılarla dolu bir süreci geride bıraktı. Muslera, Galatasaray'da toplamda 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Tecrübeli file bekçisi bu süreçte çeşitli transfer teklifleri almasına rağmen sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etti.





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