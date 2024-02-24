Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Union Berlin ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Alte Forsterei'deki mücadele 2-2 sona erdi.



Heidenheim, 3. dakikada Nikola Dovedan ile öne geçti. Union Berlin, 43. dakikada Robin Gosens ile eşitliği sağladı. Union Berlin, 45. dakikada Andras Schafer'in attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.



Heidenheim, 71. dakikada Jan-Niklas Beste'nin attığı golle durumu 2-2 yaptı.



Heidenheim'de ikinci golün asisti Eren Dinkçi'den geldi. Eren Dinkçi, 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Union Berlin 25, Heidenheim ise 28 puana yükseldi.



Union Berlin, ligde gelecek hafta sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Heidenheim, evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.





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