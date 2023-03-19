Almanya 1. Bundesliga'nın 25. haftasında Union Berlin ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 2-0'lık skorla kazandı.
Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Rani Khedira ve 75. dakikada Kevin Behrens kaydetti.
4 hafta aradan sonra kazanan Union Berlin, puanını 48'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eintracht Frankfurt, 40 puanda kaldı.
Union Berlin, gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt, Bochum'u ağırlayacak.
Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Rani Khedira ve 75. dakikada Kevin Behrens kaydetti.
4 hafta aradan sonra kazanan Union Berlin, puanını 48'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eintracht Frankfurt, 40 puanda kaldı.
Union Berlin, gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt, Bochum'u ağırlayacak.
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