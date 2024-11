UNICEF, Zehra Güneş ile iş birliği anlaşması yaptı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.



Feriye'de düzenlenen imza törenine Zehra Güneş'in yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan katıldı.



Zehra Güneş, anlaşmadan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu anlaşmanın öneminin farkındayım. Bugün çocukları ve çocuk haklarını koruyan UNICEF ile anlaşma yapıyorum. Bu iş sayesinde çocukların hayatını değiştirmek istiyorum. Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum. Sizlerin aracılığıyla çocukların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum. UNICEF'in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz. Kız çocukları demek, güçlü yarınlar demek. UNICEF ile birlikte her kız çocuğunun yoluna ışık tutacağız. Bir çocuğun elinden tutmanın anlamını biliyorum." ifadelerini kullandı.



UNICEF ile önemli işler yapacağını aktaran Zehra, "Erkek ve kız çocuklarının eşit bir ortamda büyümesini istiyoruz. Bunun için de toplumsal farkındalığı oluşturmak istiyoruz. UNICEF, dezavantajlı çocuklara ulaşıp onlara destek olmayı amaçlıyor. Bir kız çocuğunun yolunu aydınlatmak istiyorum. Dışarda yardıma ihtiyacı olan, bir motivasyon kaynağı bulmak isteyen birçok kız var. Bunlardan 1-2 tanesine dokunmamız bile önemli." şeklinde konuştu.



Uzun süredir böyle bir işte yer almak istediğini vurgulayan Zehra, şunları kaydetti:



"Çocuklarla kısa bir antrenman yapmıştık. Manşeti ve pasın nasıl atıldığını gösterdiğimde kızın duygularını hissettim. Kız, benden bir şey öğrendiğinde çok mutlu oldu. Bu küçük bir şey de olsa biz farkında olamıyoruz. Çocuklarla her zaman zaman geçirmeye çalışıyorum. Çocuklardan gelen hediyeleri atmam. Çocuklar, saf sevgiyle hareket eder. Annem ile babam beni böyle yetiştirdi. Elimden geldiğince çocukları kırmamaya çalıştım."



Marchi: "Zehra, çocuklar için çok güzel bir rol model"



Paolo Marchi ise anlaşmadan dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Zehra ile yeni tanıştım ama kendisi benim için şimdiden kahraman. Zehra, bir şampiyon. Aynı zamanda kendisi çocuklar için de bir şampiyon. Çalışmalarda birlikte gayret göstereceğiz. Zehra, çocuklar için çok güzel bir rol model. Türkiye'deki tüm çocuklar, fırsat verildiğinde istediğini başarabilir. Bu sebepten dolayı Zehra ile beraber çalışmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



Marchi, Zehra ile ziyaretler gerçekleştireceklerini belirterek, "UNICEF, kırılgan durumda olan çocuklar için çalışmalar yapıyor. Zehra da kamuoyunun ilgisinin çekilmesine yardımcı olacak. Çocuklara ilham olmaya çalışacağız. Bu konulara dikkat çekmeye çalışacağız ve Zehra da bize yardımcı olacak." diye konuştu.



Filistin'de yaşanan savaşa değinen Marchi, "Dünyanın birçok yerinde, Sudan ve Filistin'de kriz yaşanıyor. Filistin'de veya savaşın yaşandığı başka bir yerde bu olaylardan en çok etkilenen çocuklar oluyor. UNICEF, savaşın başladığı günden bu yana ateşkesin sağlanması için çalışıyor. Gazze'ye de insani destek temin edilebilmesi için orada bir ofisimiz bulunuyor." şeklinde konuştu.