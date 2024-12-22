Umut Güneş: 'Trabzon'un böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı'

Karşılaşmanın ardından konuşan genç oyuncu "Başkanımız ve yönetimimize çok teşekkürler. Kötü gidişat olduğunun farkındayız. Ona rağmen hep arkamızdalar. Bugün stadyumun dolması da bizi çok mutlu etti. Hem onların hem bizim böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu şekilde inşallah daha çok kazanıp daha iyi bir Trabzonspor gösteririz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 'un 24 yaşındaki oyuncusu Umut Güneş, evlerinde Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.