Umut Güneş: "Trabzon'un böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı"

Trabzonspor oyuncusu Umut Güneş, sahalarında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Umut Güneş: 'Trabzon'un böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı'
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22 Aralık 2024 21:25
Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Umut Güneş, evlerinde Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan genç oyuncu "Başkanımız ve yönetimimize çok teşekkürler. Kötü gidişat olduğunun farkındayız. Ona rağmen hep arkamızdalar. Bugün stadyumun dolması da bizi çok mutlu etti. Hem onların hem bizim böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu şekilde inşallah daha çok kazanıp daha iyi bir Trabzonspor gösteririz." ifadelerini kullandı.
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