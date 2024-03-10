Umut Bozok golü hatırladı!

Trabzonspor'un büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklentilerin altında kalan golcü oyuncusu Umut Bozok uzun aradan sonra ilk kez golle tanıştı.
2022-23 sezonunda bordo-mavili takıma transfer olan ve aynı sezonda 8 gol kaydeden Umut Bozok bu sezon ilk golünü Fatih Karagümrük'e karşı attı.
Umut Bozok bordo-mavili formayla son golünü geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a karşı iç sahada atmıştı.
2022-23 sezonunda bordo-mavili takıma transfer olan ve aynı sezonda 8 gol kaydeden Umut Bozok bu sezon ilk golünü Fatih Karagümrük'e karşı attı.
Umut Bozok bordo-mavili formayla son golünü geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a karşı iç sahada atmıştı.
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