Umut Bozok golü hatırladı!

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bozok, uzun bir sürenin ardından fileleri havalandırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok golü hatırladı!
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10 Mart 2024 12:52
Trabzonspor'un büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklentilerin altında kalan golcü oyuncusu Umut Bozok uzun aradan sonra ilk kez golle tanıştı.

2022-23 sezonunda bordo-mavili takıma transfer olan ve aynı sezonda 8 gol kaydeden Umut Bozok bu sezon ilk golünü Fatih Karagümrük'e karşı attı.

Umut Bozok bordo-mavili formayla son golünü geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a karşı iç sahada atmıştı.

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