Sezon başında geldiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve müthiş bir sezonu geride bırakan 25 yaşındaki golcüyle, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın uzun süre önce prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.



Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, küçüklüğünden beri Galatasaraylı olan ve yakın zamana kadar bunu her fırsatta dile getiren Umut, Sarı-Kırmızılılar'ın teklifinden sonra kulübünden izin isterken, Kasımpaşa cephesinde de herhangi bir sorun olmadığı bildirildi. Ancak Galatasaray'da yaşanan ibrasızlık ve seçim süreçleri, bu transferin sekteye uğramasına yol açtı. Buna rağmen tarafların transfer görüşmesini henüz rafa kaldırmadığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi.



Ödeme takvimi de hazır



Golcü futbolcu da kendisine çok sayıda teklif gelmesine rağmen, Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresini bekleme kararı aldı. Umut Bozok'un bonservisiyle ilgili taksit ve uzun vadeli ödeme seçenekleri gibi detayların da konuşulduğu, aynı programı yeni seçilecek olan yönetimin de kabul etmesi durumunda, bu transferin gerçekleşmesinin çok yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.



İki hayali birden var



Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve henüz Ay-Yıldızlı formayı giyemeyen Umut Bozok'un en büyük hayali, 11 Haziran'dan sonra hem Galatasaray'la sözleşme imzalamak hem de yeniden Türk Milli Takımı'na davet edilmek. Kasımpaşa'dan önce futbol kariyerini Fransa'da sürdüren Umut, Troyes ve Lorient gibi takımlarda görev yapmıştı. Yıldız futbolcu her ne kadar Kasımpaşa'ya kiralık gelmiş olsa da, satın alma opsiyonu kullanılarak kendisinin bonservisi alınmış oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ