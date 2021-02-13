Ümraniyespor uzatmalarda üçledi!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, Eskişehirspor'u ağırladı.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor'u konuk eden Ümraniyespor'da Muammer Denizhan Taşkan, 19. dakikada takımını 1-0 önce geçirdi.
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ümraniyespor'da 90+2'de Idrissa Camara ve 90+3'te Honore Gomis'in golleri skoru 3-0'a taşıdı.
3-0 galip gelen Ümraniyespor, puanını 27'ye yüksellti ve 11. sıraya yerleşti. Ligde hala galibiyetle tanışamamış olan Eskişehirspor ise 4 puanla son sıradaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Eskişehirspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor'u konuk eden Ümraniyespor'da Muammer Denizhan Taşkan, 19. dakikada takımını 1-0 önce geçirdi.
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ümraniyespor'da 90+2'de Idrissa Camara ve 90+3'te Honore Gomis'in golleri skoru 3-0'a taşıdı.
3-0 galip gelen Ümraniyespor, puanını 27'ye yüksellti ve 11. sıraya yerleşti. Ligde hala galibiyetle tanışamamış olan Eskişehirspor ise 4 puanla son sıradaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Eskişehirspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.