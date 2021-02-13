Ümraniyespor uzatmalarda üçledi!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor uzatmalarda üçledi!
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13 Şubat 2021 15:26
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, Eskişehirspor'u ağırladı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor'u konuk eden Ümraniyespor'da Muammer Denizhan Taşkan, 19. dakikada takımını 1-0 önce geçirdi.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ümraniyespor'da 90+2'de Idrissa Camara ve 90+3'te Honore Gomis'in golleri skoru 3-0'a taşıdı.

3-0 galip gelen Ümraniyespor, puanını 27'ye yüksellti ve 11. sıraya yerleşti. Ligde hala galibiyetle tanışamamış olan Eskişehirspor ise 4 puanla son sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Eskişehirspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.



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