27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Bülent Bölükbaşı'na görev yaptığı süreçte sergilediği duruş, çalışma disiplini ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, 8 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
