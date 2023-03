Ümraniyespor Başkanı Aksar: 'Jorge Jesus büyüklük yaptı, özür diledi'

Süper Lig'e bu sezon merhaba diyen Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar açıklamalarda bulundu.



Ümraniyespor ile ilgili gelecek planlarından, Süper Lig'de tartışılan birçok konuya değinen Tarık Aksar, Milliyet Skorer'e konuştu.



"HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"



Süper Lig'de gelinen haftaya kadar oynanan süreci değerlendiren başkan Tarık Aksar, hak ettikleri yerde olmadıklarını şu sözlerle dile getirdi:



"Gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz. 85 yıl sonra ilk defa Süper Lig'e çıkan bir takım. Artıları eksileri pek bilmiyoruz. Oynadıkça, yaşadıkça daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Süper Lig'de kaldığımız gibi düşme de olabilir. Her şeye rağmen ligde kalacak gibi oynuyoruz. Kaliteli bir futbol oynuyoruz ve futbolu çirkinleştirmiyoruz. Mümkün olduğunca açık futbol oynuyoruz, bu da futbolumuzun güzelliğini gösteriyor. Oynadığımız maçlarda alabileceğimiz maçları, ufak tefek sıkıntılardan, bizim hatalarımızdan kaybedildi. Olduğumuz yer şu an puan tablosundaki yer olmamalıydı."



'FUTBOLUMUZLA BU LİGDE KALACAĞIZ'



"Biz futbolu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hakemler olsun, futbolcular, sizler, hepimiz futbolun birer paydaşıyız. Türk futbolunun geldiği yeri biliyoruz ve mümkün olduğunca Türk futbolunu daha ileri götürmeye çalışıyoruz. Bu da şikayet etmekle, ağlamakla, sızlamakla olmaz. Biz de bazı sıkıntılara maruz kaldık. Tüm Türkiye söylüyor bizim çok iyi top oynadığımızı. Niye galip gelemiyorsunuz deniyor. Maçları 80 dakika yapsalardı biz şu an ortalardaydık. Kendimize inanıyoruz, futbolumuzla bu ligde kalacağız."



'RECEP HOCA BAŞ AKTÖRLERDEN BİRİ'



Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar, teknik direktörleri Recep Uçar hakkında şunları söyledi:



"Süper Lig'e çıktığımızda Recep hocamızla ilk senemizi oynuyorduk. O günkü şartlarda ne maddi ne de kalite olarak çıkabilecek güçte değildik. İnanmış bir kadromuz vardı ve Recep hoca baş aktörlerden biri. Bazen 3 defa üst üste yenilgi aldık. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Futbolcu veya hoca değiştirmek en basiti. Mümkün olduğunca değerlerimize sahip çıkmalıyız. Değerlerimizi çok çabuk yitiriyoruz. Ben burada olduğum sürece Recep hoca ile devam edeceğim. Her şeyden önce Ümraniye'nin çocuğu, iyi bir hoca ve bizi Süper Lig'e çıkarttı. Biz bunları görmezden gelemeyiz. Vefasızlık yapamayız. Düşersek hep beraber düşeriz, kalırsak hep beraber kalırız. Hocamız pozitif birisi. Geldi bir gün bana, bırakayım artık zarar veriyorum Ümraniyespor'a dedi. Senlik bir iş yok dedim. Futbolda bunlar olur. Zaten iyi futbol oynamasak ben sizi burada tutmam hocam dedim. Siz kaliteli futbol oynatıyorsunuz, sonuca etkili olmuyor ama zamanla olacak dedim. Takım yeni kurulmuş bir takım. Mümkün olduğunca ekonomik olarak sınırlı gittik. Düşersek yeniden çıkacak ekonomik gücümüz olması için. Yoksa ben başkanım atarım imzayı. Ümraniyespor için sorumluluk sahibiyiz. Düşersek de borçsuz düşelim ki takım yine geri gelebilsin. Ama tek hedefimiz Süper Lig'de kalmak."



'3. LİGDEN TOPÇU OYNUYOR'



Ümraniyespor son dönemdeki çıkışı hakkında da konuşan Aksar, "Aslında Ümraniyespor hep çıkıştaydı. Süper Lig'de tecrübesizliğimiz de var. Burada 3. Ligden topçu oynuyor. Heyecan yapabiliyor tabii. Bunların hepsinin farkındayız ve mümkün olduğunca motive etmeye çalışıyoruz herkesi." dedi.



'UMUT NAYİR BİZİM ONURUMUZ'



Başkan Tarık Aksar, takımından 3 futbolcunun milli takımlarına gitmesini de değerlendirdi:



"Yapmış olduğumuz transferleri gerçekten kaliteli oyunculardan seçerek, piyasaya çıkarttık. İçimizdeki 9-10 arkadaşımız ilk defa Süper Lig'de kendini ispatladı. Mesela bence Umut Nayir oynadığı en iyi sezonu geçiriyor. Genç kardeşlerimiz de kendilerini ispatladılar. Umut Nayir bizim onurumuz, gururumuz. Şu an baktığımızda Türk milli takımına giden bizimle beraber 5 takımdan oyuncu var. 4 büyükler ve biz. Bu da bize onur veriyor."



GERALDO TRANSFERİNİN PERDE ARKASI



Takımın yıldız ismi Geraldo'nun transferinin perde arkasına değinen Tarık Aksar, "Geraldo, Ankaragücü'nde oynuyordu. Bir boşta kaldı. Hatta başkan da Tarık başkanım benim gözümden kaçmış, ben yoktum dedi. Valla ben aldım dedim. Geraldo'nun gerçekten bizim futbolumuza uyan bir stili var. Süratli bir oyuncu." şeklinde konuştu.



SERKAN KIRINTILI'NIN KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ



Tarık Aksar, kalecileri Serkan Kırıntılı'nın kadro dışı kalması ile ilgili de konuştu: "Hiç kimse Ümraniyespor'dan büyük değil. Kendini Ümraniyespor'un üzerinde gördüğün zaman, farklı kaprislerin olduğu zaman, nedenini söylemeyeceğim ama kim olursa olsun yollarımızı ayırırız. Buranın yapısını ve ahengini bozdurmayız. Orkun 3.ligden geldi ve kaleyi teslim aldı. Gayet güzel oynuyor."



'TFF'NİN KARARINA SAYGI DUYUYORUM'



Son günlerde çok tartışılan hükmen galibiyet konusu ile ilgili Tarık Aksar fikrini şöyle dile getirdi:



"Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara saygı duyuyorum ve doğru yaptılar. A takımın b takımın isteğiyle işler yürümez. Ne yaparsanız yapın eleştirileceksiniz zaten. Bir takım oynamış, bir takım oynamamış. O zaman Sivas'ta çıksın, Sivas yenildi. Kasımpaşa'nın da bağırması lazım o zaman. Bize çuvaldızı sonuna kadar sokuyorlar bağıramıyoruz, en ufak iğne daha dokunmadan bazı kulüpler bas bas bağırıyor. Federasyonumuz buna geri dönüş olmayacağını yineledi."



'JORGE JESUS ÖZÜR DİLEDİ VE GİTTİ'



Başkan Tarık Aksar, stadyumları hakkındaki görüşleri gündem olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili ise; "Sanırım tüm İstanbul'da olan fırtına burada biraz daha fazla esiyor. O rüzgarı gidip nasıl anlattılar bilmiyorum Sayın Jesus'a. Yanlış algı oldu. Rüzgar farklı saha farklı. Bizim sahamız Türkiye'nin en iyi sahalarından birisi. Ben söylemiyorum uzmanlar söylüyor. Olimpiyat Stadı ile yarışıyoruz hem çimde hem ışıklandırmada. Jesus'a ne anlattılar bilmiyorum. Jesus Portekiz'de bir takım çalıştırırken bizim burada antrenmanlara çıktılar. Hiçbir sahayı beğenmediler, gelip burada antrenman yaptılar 4-5 sene önce. Teşekkür ederiz büyüklük gösterdi özür diledi. Geldi, gördü, özür diledi gitti. Sıkıntı yok. Kendisi de sahanın iyi olduğunu söyledi zaten." açıklamalarında bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ