Ümraniyespor'a ilk çelme Ankaragücü'nden

Spor Toto 1. Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'a ilk çelme Ankaragücü'nden
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06 Kasım 2021 20:55
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 3-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kwabena, 75. dakikada Eren Derdiyok ve 90. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti.

Öe yandan Ümraniyespor'da Vrsajevic 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ankaragücü, puanını 27'ye yükseltti. Bu sezon ilk kez mağlup olan Ümraniyespor da 27 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in bir sonraki Ankaragücü, Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor ise Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.


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