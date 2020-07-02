TFF 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor evinde Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Hekimbaşı Şehir Stadı'nda oynanan maçı Ümraniyespor 3-0 kazandı.



Ümraniyespor'a galibiyeit getiren goller, 45. dakikada Emre, 45+1'de Gimbert ve 86'da Mücahit Can'dan geldi. Beşiktaş'tan kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen Ajdin Hasic, ilk 2 golün asistini yaparak yıldızlaştı.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 44 yaptı ve playoff için umutlandı. Küme düşen Eskişehirspor ile 12 puanla son sırada kaldı.



TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Eskişehirspor ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Emrah Ünal



Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 76 Muharrem Öner), Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis, Serkan Göksu (Dk. 64 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 84 Yunus Emre Mertoğlu), Gimbert (Dk. 76 Mücahit Can Akçay), Bentley (Dk. 65 Bahadır Taşdelen)



Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bilal Ceylan (Dk. 78 Doğukan Ünal), Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Cemali Sertel, Buğra Çağlıyan (Dk. 63 Berkay Tanır), Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 36 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 63 Muhammet Akbulut), Mete Demir (Dk. 76 Selman Çiftkanatlı)



Goller: Dk. 45 Emre Kurt, Dk. 45+1 Gimbert, Dk. 86 Mücahit Can Akçay (Cesar Grup Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Gimbert, Dk. 79 Muharrem Öner, Dk. 90 Muhammed Gönülaçar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 54 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)



