Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

Bulgaristan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi. Ümit milli sporcular organizasyonda bir madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi
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29 Haziran 2024 20:11
Bulgaristan'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da 17 ülkeden 302 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'yi 21 ümit milli judocu temsil etti.

Organizasyonda Büşra Ceylin Coşkun, kadınlar -40 kiloda Alman Carolin Scheida'yı yenerek bronz madalya elde etti.

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