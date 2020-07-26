Ümit Şahin: "Her şeylerini verdiler, olmadı"

MKE Ankaragücü Antrenörü Ümit Şahin, sezonun sona erdiği Denizlispor karşılaşması sonrasında konuştu.

Ümit Şahin: 'Her şeylerini verdiler, olmadı'
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26 Temmuz 2020 01:33
MKE Ankaragücü Antrenörü Ümit Şahin, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından görüşlerini paylaştı.

Şahin, sahada mücadele eden futbolcularını tebrik ettiğini anlatarak, "Bugün maç toplantısında teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez '110 yıllık bir camianın formasının giyiyorsunuz. Sebep her ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp o arma için mücadele verip ve çıktığınız zaman da insanlar sizin için 'mücadele ettiler, her şeylerini verdiler ama olmadı desinler' diye konuştu. Buraya biz daha farklı gelmek isterdik. Geçen hafta çok basit goller yiyerek 3 puanı kaybettik. Orada galip gelseydik belki bu sevinci biz yaşayacaktık. Hocamız adına bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Denizlispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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